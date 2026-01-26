Ситуація в енергосистемі України важка: де є знеструмлення та діють графіки

Відключення світла / © Getty Images

Через російські удари по енергетичній інфраструктурі та негоду в Україні застосовують графіки відключень. Найскладніша ситуація — у прифронтових регіонах.

Про це повідомили в «Укренерго».

Яка ситуація у мережі

За даними «Укренерго», внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі станом на ранок 26 січня знеструмленими залишаються споживачі в Донецькій та Харківській областях. Там, де дозволяє безпекова ситуація, вже проводяться аварійно-відновлювальні роботи. Енергетики запевняють, що роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу.

Складна ситуація в енергосистемі України вимагає застосування графіків обмеження потужності для промисловості та погодинних відключень для всіх категорій споживачів. В окремих регіонах вимушено були впроваджені аварійні знеструмлення, які скасують одразу після стабілізації ситуації. Українців закликають стежити за офіційними повідомленнями своїх обленерго.

Енергетики наголошують: у всіх регіонах протягом доби зберігається необхідність ощадливого споживання електроенергії. Українців просять максимально обмежити використання потужних електроприладів і, за можливості, переносити енергоємні процеси на нічні години — після 23:00. Це допоможе зменшити тривалість відключень.

Окремо в «Укренерго» повідомили про наслідки негоди.

«Через складні погодні умови на ранок повністю або частково були знеструмлені понад 40 населених пунктів на Тернопільщині та Київщині. Ремонтні бригади обленерго вже займаються відновленням пошкоджених ліній», — завершили у компанії.

Раніше ми повідомляли, що Київщина повертається до графіків відключень. Утім ситуація залишається складною, тому мешканців просять бути ощадливими.

Щоб уникнути перевантажень і повторних аварій, енергетики радять не вмикати потужні прилади протягом перших 30 хвилин після появи світла та користуватися електротехнікою почергово.