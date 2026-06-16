Ситуація в Костянтинівці погіршується, а РФ "націлилась" на фортечний пояс: у ISW розповіли, що чекає на окупантів

Костянтинівка / © Associated Press

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Тактична ситуація в Костянтинівці Донецької області погіршується, проте російська пропаганда суттєво перебільшує свої успіхи. Кремль намагається використати просування у місті, щоб заявити про нібито швидке захоплення всього «фортечного поясу» Донбасу та капітуляцію України.

Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Що насправді відбувається в Костянтинівці

За даними українських військових та офіційних осіб, у центрі Костянтинівки наразі оперують від 100 до 250 російських військовослужбовців (зокрема, командир батальйону «Бакулін» оцінює кількість закинутих груп інфільтрації у 93–153 особи). Повідомлення російських пабліків про 250–300 солдатів у центрі міста є перебільшеними.

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Аналітики зазначають, що окупанти використовують тактику інфільтрації (проникнення малими групами), яку вони раніше практикували під час захоплення Покровська. Проте зараз Сили оборони чинять набагато потужніший опір. На цьому напрямку діє велика кількість російських підрозділів, але українська логістика працює стабільно і забезпечена не гірше, ніж на інших ділянках фронту.

Інформаційна психологічна операція РФ

Міноборони РФ, колаборант Денис Пушилін та держЗМІ розгорнули масштабну кампанію. Вони заявляють, що Україна нібито готується до «неминучої» втрати не лише Костянтинівки, а й Дружківки, Краматорська та всієї Слов’янсько-Краматорської агломерації.

Окупанти просувають наратив, що взяття Костянтинівки автоматично «відкриває ворота» до швидкого падіння всього потужно укріпленого оборонного району ЗСУ (так званого «фортечного поясу»).

Прогноз ISW: що чекає на окупантів

Аналітики Інституту вивчення війни наголошують, що реальна картина кардинально відрізняється від фантазій Кремля.

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Тактичні успіхи, а не прорив: Російські війська, ймовірно, зможуть досягти певних тактичних успіхів у Костянтинівці влітку 2026 року, проте швидкий оперативний прорив «фортечного поясу» є малоймовірним.

Виснажливі міські бої: Щоб просунутися далі, армії РФ доведеться з боями прориватися крізь інші добре укріплені міста агломерації та їхні околиці. При цьому російські війська не оптимізовані для проведення швидких маневрів або ефективних штурмів в умовах щільної міської забудови.

Уповільнення темпів: Враховуючи те, що загальна швидкість просування окупантів на фронті падає, наразі взагалі невідомо, чи зможе Росія колись повністю захопити Донецьку область.

В ISW підсумовують: нинішня когнітивна війна Кремля навколо Костянтинівки має на меті підіграти фальшивому міфу про те, що українська оборона «ось-ось впаде». Таким чином Москва намагається залякати Захід та Україну, щоб змусити їх піти на поступки та погодитися на умови РФ.

Війна в Україні — яка ситуація на фронті

Раніше речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко розповів про загрозу наступу з боку Білорусі. Він зазначив, що РФ тисне на Білорусь, щоб ця країна долучилася до війни проти нашої держави.

Нагадаємо, російська окупаційна армія зосередила значні сили на захопленні Костянтинівки, перетворивши місто на головний напрямок своєї наступальної кампанії в Донецькій області. Ворог тисне одразу з кількох флангів, руйнуючи населений пункт і намагаючись прорвати українську оборону.

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