Ситуація в Криму вийшла з під контролю РФ: бензину немає, а ЗСУ ріжуть останні шляхи до півострова

ЗСУ на фронті / © Getty Images

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Систематична кампанія українських військ із завдання ударів середньої дальності по об’єктах логістики в окупованому Криму призвела до серйозного збою в забезпеченні російських військ. Головним наслідком регулярних атак стало виникнення гострого дефіциту пального та боєприпасів для передових підрозділів окупантів.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Мости під вогнем: як ЗСУ перекрили постачання палива

Українські удари по кримських мостах продовжують викликати постійну нестачу постачання для російських військ. Ситуацію безпосередньо з місця подій прокоментували українські військові, які беруть участь у забезпеченні вогневого ураження.

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«Наші удари по Чонгарському мосту призвели до того, що 37-ма окрема мотострілецька бригада 36-ї общевойскової армії Східного військового округу РФ зараз відчуває значні проблеми з наявністю достатньої кількості палива та боєприпасів», — повідомили в українському полку.

Своєю чергою, керівник центру вивчення окупації Петро Андрющенко, показав кадри, на яких видно, наскільки гострою стала паливна криза у Криму. На відео, містяни штовхають власні автівки, щоб дістатися до АЗС.

Криза в Криму / © Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Атаки на залізницю, траси та радіолокаційні системи

Також, аналітики зазначили, що окрім мостів, під удар потрапляють інші важливі логістичні артерії та транспортні засоби. Так, 16 червня на трасі М-17 Армянськ-Олешки поблизу окупованого Каланчака (58 кілометрів від лінії фронту) було атаковано російську військову машину.

Цього ж дня було уражено залізничну станцію на північ від окупованого Гвардійського — супутникові дані NASA FIRMS підтвердили наявність теплової аномалії на цьому об’єкті. Для забезпечення безперешкодності цих ударів ЗСУ також «засліплюють» ворога: у ніч проти 16 червня було атаковано російські берегові радіолокаційні системи у Стерегущому, Портовому, Сніжному, Сєверному та на Тарханкуті.

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Обмеження на пересування транспорту

Через ускладнення ситуації окупаційна влада Криму вдалася до додаткових обмежень щодо пересування транспорту, який споживає пальне та забезпечує мобільність.

Глава окупаційної адміністрації Сергій Аксєнов видав указ, яким від 17 червня заборонив цивільним громадянам керувати мотоциклами, мопедами, питбайками, квадроциклами та скутерами у нічний час — з 20:00 до 06:00.

Паливна криза в Росії — останні новини

Нагадаємо, в Росії почалися перебої з постачанням авіаційного палива. Обмеження на заправку літаків уже запровадили в низці аеропортів, зокрема в Махачкалі, Мінеральних Водах, Краснодарі, Астрахані та Нижньому Новгороді. Заправка здійснюється лише в обсягах, необхідних для виконання конкретного рейсу. Причиною стали атаки на нафтопереробні заводи.

Також, в Криму місцеві жителі можуть придбати лише до 20 літрів бензину на людину, на заправках утворюються великі черги, а в деяких регіонах пальне взагалі відсутнє.

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