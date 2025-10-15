Ситуація в Куп’янську залишається критичною — оглядач

Куп’янськ / © Associated Press

Військовий оглядач Богдан Мирошников звернув увагу на небезпечну тенденцію — відсутність публічної уваги до ситуації в Куп’янську. За його словами, попри те, що інформаційний простір про місто замовк, бойові дії там не припинилися, і ситуація залишається «відверто поганою».

Мирошников зазначив, що невеликі групи російських військових розосередилися майже по всьому правому берегу міста. Частину з них Збройні сили України ліквідували, частину — оточили або взяли в полон. Водночас, за словами оглядача, втратити Куп’янськ неприпустимо, адже це створить для ворога серйозні оперативно-тактичні переваги.

«Куп’янськ взагалі ніяк не можна втрачати, бо проблеми набудуть оперативно-тактичного значення, і ворог матиме широкі можливості для відновлення позицій, які займав до Харківської офензиви 2022 року», — наголосив Мирошников.

Він додав, що суспільна неувага до подій у районі Куп’янська може зіграти на руку противнику: «Ми забуваємо за Куп’янськ і згадаємо знову тоді, коли вчергове запахне смаженим. Ось тільки річ у тому, що смаженим там пахнути не переставало».

Додамо, раніше військовий оглядач Богдан Мирошников повідомив, що на Новопавлівському напрямку (на стику Дніпровської, Донецької та Запорізької областей) зафіксовано найглибше просідання лінії фронту. За його даними, російські війська просунулися приблизно на 2 км у бік Успенівки та Новогригорівки (до околиць села), а також рухаються від Березівки на Орестопіль. Мирошников підкреслив, що просування ворога триває стабільними темпами і поки що не призупинене, попри кадрові зміни в російському командуванні.