Ситуація в Куп’янську залишається напруженою, але Сили оборони поступово витісняють ворога – оглядач

Куп’янськ / © Getty Images

Реклама

Ситуація в районі Куп’янська залишається складною і нагадує те, що нині відбувається у Покровську. Проте, на відміну від останнього, тут зберігається частковий контроль над ключовими позиціями. Про це повідомив військовий оглядач Богдан Мирошников.

За його словами, у мережі з’являються неправдиві карти, де так звана «сіра зона» нібито позначається як повністю захоплена ворогом. Мирошников підкреслює, що такі твердження здебільшого базуються на російських джерелах і є частиною інформаційної маніпуляції.

«Хто побіг малювати сіру зону червоним — вітаю, ви вчергове довірилися російським джерелам», — зазначає оглядач.

Реклама

Водночас він наголошує, що Сили оборони почали працювати більш злагоджено, повільно витискаючи ворога з окремих районів та проводячи зачистки територій. Є ймовірність, що площа «сірої зони» найближчим часом скоротиться, утім прогнозувати наперед складно — бої залишаються маневровими та нестабільними.

«Ситуація складна, хаотична і тримається буквально "на тоненькому"», — додав Мирошников.

Оборонці продовжують виконувати бойові завдання та посилювати позиції, попри інтенсивність боїв та постійну загрозу авіаударів.