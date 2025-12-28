ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
548
Час на прочитання
1 хв

Ситуація з теплом у Києві та області: Кулеба назвав терміни відновлення опалення

Ліквідація наслідків ворожого обстрілу Києва та області виходить на фінішну пряму, у більшості домівок опалення вже є, а повне відновлення системи теплопостачання в усіх будинках заплановане до кінця поточної доби.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Відновлення опалення в Києві

Відновлення опалення в Києві / © iStock

Комунальні та аварійні служби працюють у безперервному режимі, щоб відновити теплопостачання та повернути комфорт у домівки киян та жителів Київської області після атаки РФ.

Про ситуацію з відновленням комунікацій повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Коли чекати на тепло

За словами урядовця, у більшості домівок Києва та Київської області теплопостачання вже відновлено. Проте в частині будинків батареї поки що залишаються холодними — там тривають ремонтні роботи.

Кулеба окреслив чіткі терміни завершення робіт.

«Роботи триватимуть протягом дня, а до кінця доби система запрацює всюди. Це пов’язано з поетапним запуском мереж після пошкоджень», — зазначив міністр.

Вода і світло

Що стосується інших комунікацій:

  • Водопостачання: Централізоване подавання води вже відновлене повністю.

  • Електрика: Енергетики продовжують працювати цілодобово, щоб ліквідувати наслідки енергетичного терору ворога.

Нагадаємо, енергетики частково відновили елекропостачання у столиці. Правий берег Києва вже перейшов на стабілізаційні графіки, тоді як на лівому березі через складну ситуацію з мережами продовжують діяти екстрені відключення.

Дата публікації
Кількість переглядів
548
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie