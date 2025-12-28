Ситуація з теплом у Києві та області: Кулеба назвав терміни відновлення опалення

Відновлення опалення в Києві / © iStock

Реклама

Комунальні та аварійні служби працюють у безперервному режимі, щоб відновити теплопостачання та повернути комфорт у домівки киян та жителів Київської області після атаки РФ.

Про ситуацію з відновленням комунікацій повідомив віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олексій Кулеба.

Коли чекати на тепло

За словами урядовця, у більшості домівок Києва та Київської області теплопостачання вже відновлено. Проте в частині будинків батареї поки що залишаються холодними — там тривають ремонтні роботи.

Реклама

Кулеба окреслив чіткі терміни завершення робіт.

«Роботи триватимуть протягом дня, а до кінця доби система запрацює всюди. Це пов’язано з поетапним запуском мереж після пошкоджень», — зазначив міністр.

Вода і світло

Що стосується інших комунікацій:

Водопостачання: Централізоване подавання води вже відновлене повністю.

Електрика: Енергетики продовжують працювати цілодобово, щоб ліквідувати наслідки енергетичного терору ворога.

Нагадаємо, енергетики частково відновили елекропостачання у столиці. Правий берег Києва вже перейшов на стабілізаційні графіки, тоді як на лівому березі через складну ситуацію з мережами продовжують діяти екстрені відключення.