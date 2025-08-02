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Ситуація з ТЦК у Вінниці: попри комендантську годину, люди залишаються на вулиці
У Вінниці місцеві жителі продовжують перебувати біля стадіону після конфлікту з ТЦК, попри дію комендантської години.
У Вінниці люди залишаються біля стадіону після інциденту з ТЦК попри комендантську годину.
Про це інформує Вінниця.info.
Станом на зараз ситуація спокійна, сутичок немає.
Нагадаємо, що у Вінниці сталася сутичка між ТЦК та родичами мобілізованих: довелося втрутитися поліції.