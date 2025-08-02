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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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206
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1 хв

Ситуація з ТЦК у Вінниці: попри комендантську годину, люди залишаються на вулиці

У Вінниці місцеві жителі продовжують перебувати біля стадіону після конфлікту з ТЦК, попри дію комендантської години.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Вінниця

Вінниця / © Суспільне

У Вінниці люди залишаються біля стадіону після інциденту з ТЦК попри комендантську годину.

Про це інформує Вінниця.info.

Станом на зараз ситуація спокійна, сутичок немає.

Нагадаємо, що у Вінниці сталася сутичка між ТЦК та родичами мобілізованих: довелося втрутитися поліції.

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