- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 168
- Час на прочитання
- 1 хв
"Ситуація залишається складною": як відключатимуть світло 29 січня
Графіки відключень світла діятимуть протягом доби. Це стосується всіх регіонів України.
В Україні в четвер, 29 січня, обмеження електропостачання діятимуть по всій країні без перерв — від ранку до самої ночі. Перепочинку від графіків наразі не буде.
Про це повідомили в НЕК «Укренерго».
Режим «24/7»
Графіки діятимуть протягом усієї доби. Це стосується всіх регіонів України без винятку.
Обмеження знову торкнуться обох категорій споживачів:
Для населення діють графіки погодинних відключень.
Для бізнесу та промисловості — графіки обмеження потужності.
Чому не вистачає струму
Причина знеструмлень незмінна — пошкоджені електростанції не можуть виробити стільки енергії, скільки потрібно країні взимку. «Відлуння» російських ракетно-дронових атак продовжує обмежувати можливості генерації.
Де шукати свій графік
У компанії наголошують: «Укренерго» лише задає ліміти, а конкретний розклад «чорних квадратів» складають на місцях обласні оператори. Точний час відсутності світла за вашою адресою шукайте на вебресурсах обленерго.
Також графіки для всіх черг споживачів публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.
Енергетики також закликають не вмикати всі прилади одночасно, коли світло з’являється — це допоможе уникнути аварій у системі.
Нагадаємо, Шмигаль анонсував повернення до планових відключень світла в Києві. Але в перші тижні графіки можуть відрізнятися залежно від можливостей мереж.