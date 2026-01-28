ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
168
1 хв

"Ситуація залишається складною": як відключатимуть світло 29 січня

Графіки відключень світла діятимуть протягом доби. Це стосується всіх регіонів України.

Ірина Ігнатова
Відключення світла в Україні

Відключення світла в Україні в четвер, 29 січня

В Україні в четвер, 29 січня, обмеження електропостачання діятимуть по всій країні без перерв — від ранку до самої ночі. Перепочинку від графіків наразі не буде.

Про це повідомили в НЕК «Укренерго».

Режим «24/7»

Графіки діятимуть протягом усієї доби. Це стосується всіх регіонів України без винятку.

Обмеження знову торкнуться обох категорій споживачів:

  • Для населення діють графіки погодинних відключень.

  • Для бізнесу та промисловості — графіки обмеження потужності.

Чому не вистачає струму

Причина знеструмлень незмінна — пошкоджені електростанції не можуть виробити стільки енергії, скільки потрібно країні взимку. «Відлуння» російських ракетно-дронових атак продовжує обмежувати можливості генерації.

Де шукати свій графік

У компанії наголошують: «Укренерго» лише задає ліміти, а конкретний розклад «чорних квадратів» складають на місцях обласні оператори. Точний час відсутності світла за вашою адресою шукайте на вебресурсах обленерго.

Також графіки для всіх черг споживачів публікують інтернет-ресурси місцевої влади та ЗМІ.

Енергетики також закликають не вмикати всі прилади одночасно, коли світло з’являється — це допоможе уникнути аварій у системі.

Нагадаємо, Шмигаль анонсував повернення до планових відключень світла в Києві. Але в перші тижні графіки можуть відрізнятися залежно від можливостей мереж.

