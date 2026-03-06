ТСН у соціальних мережах

Ситуація зі світлом на Одещині найгірша в Україні через руйнування мережевої інфраструктури - ЗМІ

В Одеській області найскладніша ситуація зі світлом в Україні через руйнування мережевої інфраструктури.

Про це свідчить аналітика видання ExPro.

«Ситуація з електропостачанням на Одещині залишається найскладнішою з-поміж усіх регіонів. Це зумовлено низкою факторів. Суттєвих руйнувань зазнали більшість обʼєктів передачі та розподілу електроенергії, які забезпечують постачання в Одеській області», - йдеться в ній.

Зазначається, що в регіоні не залишилося жодної повністю вцілілої магістральної підстанції.

В ExPro наголосили, що здебільшого ворог атакує енергообʼєкти на Одещині великою кількості дронів. Під постійними атаками були як обʼєкти Укренерго, так і розподільчі підстанції ДТЕК.

Окрім того, на окремих об’єктах повністю зруйновано обладнання, відновлення якого може тривати місяці.

«Попри зростання генерації по всій Україні, активну роботу сонячних та гідроелектростанцій, а також високий рівень виробництва на АЕС, мережа в Одеській області поки не здатна технічно забезпечити передачу необхідної кількості електроенергії до регіону», - підкреслюють аналітики.

