- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 73
- Час на прочитання
- 1 хв
Ситуація зі світлом на Одещині найгірша в Україні через руйнування мережевої інфраструктури - ЗМІ
В Одеській області найскладніша ситуація зі світлом в Україні через руйнування мережевої інфраструктури.
Про це свідчить аналітика видання ExPro.
«Ситуація з електропостачанням на Одещині залишається найскладнішою з-поміж усіх регіонів. Це зумовлено низкою факторів. Суттєвих руйнувань зазнали більшість обʼєктів передачі та розподілу електроенергії, які забезпечують постачання в Одеській області», - йдеться в ній.
Зазначається, що в регіоні не залишилося жодної повністю вцілілої магістральної підстанції.
В ExPro наголосили, що здебільшого ворог атакує енергообʼєкти на Одещині великою кількості дронів. Під постійними атаками були як обʼєкти Укренерго, так і розподільчі підстанції ДТЕК.
Окрім того, на окремих об’єктах повністю зруйновано обладнання, відновлення якого може тривати місяці.
«Попри зростання генерації по всій Україні, активну роботу сонячних та гідроелектростанцій, а також високий рівень виробництва на АЕС, мережа в Одеській області поки не здатна технічно забезпечити передачу необхідної кількості електроенергії до регіону», - підкреслюють аналітики.