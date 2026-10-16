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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Ситуація зі світлом у Києві — одна з найскладніших в Україні: що вирішив уряд

Сергій Корецький заявив, що Київ опинився серед регіонів із найскладнішою ситуацією в енергосистемі, і урядовці мають терміново змінити ситуацію.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Відключення світла в Києві

Відключення світла в Києві / © Associated Press

Ситуація зі світлом у Києві — одна з найскладніших в Україні, тому урядовці отримали завдання терміново її стабілізувати.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу.

Чому ситуація зі світлом у Києві — одна з найскладніших в Україні

За словами прем’єра, контролювати ці кроки в Києві буде Міністерство енергетики. Загалом по країні зараз прискорюють зведення нової генерації, посилюють захист інфраструктури та формують запаси газу, вугілля, мазуту, пального та резервного обладнання.

Як зауважив Корецький, причиною критичного стану електроенергії в Києві залишаються регулярні обстріли РФ.

«Ворог щодня б’є по енергетичних обʼєктах по всій країні. Атакує ТЕС, ГЕС, ТЕЦ, ключові підстанції. Водночас об’єкти, які енергетикам уже вдалося відновити, знову зазнають пошкоджень», — заявив він.

На засіданні також прозвітували про перебіг ремонтів і залучення допомоги від міжнародних партнерів, а очільник уряду подякував енергетикам за їхню щоденну роботу з відновлення системи.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Києві вранці 16 жовтня через атаку РФ на енергообʼєкти запровадили екстрені відключення світла.

Також в Україні 17 жовтня знову запровадять графіки відключення світла через наслідки російських атак.

Варто зауважити, що в Росії цинічно заявили про початок масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.

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