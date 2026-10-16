Відключення світла в Києві / © Associated Press

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Ситуація зі світлом у Києві — одна з найскладніших в Україні, тому урядовці отримали завдання терміново її стабілізувати.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький за підсумками засідання Антикризового енергетичного штабу.

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Чому ситуація зі світлом у Києві — одна з найскладніших в Україні

За словами прем’єра, контролювати ці кроки в Києві буде Міністерство енергетики. Загалом по країні зараз прискорюють зведення нової генерації, посилюють захист інфраструктури та формують запаси газу, вугілля, мазуту, пального та резервного обладнання.

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Як зауважив Корецький, причиною критичного стану електроенергії в Києві залишаються регулярні обстріли РФ.

«Ворог щодня б’є по енергетичних обʼєктах по всій країні. Атакує ТЕС, ГЕС, ТЕЦ, ключові підстанції. Водночас об’єкти, які енергетикам уже вдалося відновити, знову зазнають пошкоджень», — заявив він.

На засіданні також прозвітували про перебіг ремонтів і залучення допомоги від міжнародних партнерів, а очільник уряду подякував енергетикам за їхню щоденну роботу з відновлення системи.

Відключення світла в Україні — останні новини

Нагадаємо, у Києві вранці 16 жовтня через атаку РФ на енергообʼєкти запровадили екстрені відключення світла.

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Також в Україні 17 жовтня знову запровадять графіки відключення світла через наслідки російських атак.

Варто зауважити, що в Росії цинічно заявили про початок масштабних атак на енергетичну інфраструктуру України.

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