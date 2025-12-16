Ситуація зі світлом в Одеській області: скільки сімей досі без електроенергії

Знеструмлення / © ТСН.ua

Реклама

За останні три дні енергетики повернули електропостачання для 330 тис. домівок в Одеській області, зажививши всі об’єкти критичної інфраструктури. Проте станом на ранок 16 грудня без світла залишаються ще понад 288 тис. сімей.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Станом на 16 грудня на Одещині заживлені всі обʼєкти критичної інфраструктури. Водночас, досі тимчасово без електропостачання залишаються 288,2 тис. родин.

Реклама

Аварійно-відновлювальні роботи ведуться у безперервному режимі. Фахівці ДТЕК «Одеські електромережі» працюють цілодобово, аби якомога швидше відновити подавання електроенергії в оселі споживачів.

«Просимо мешканців населених пунктів, де електропостачання ще відсутнє, вимкнути всі прилади з розеток і вмикати їх поступово після відновлення живлення. Це допоможе зменшити навантаження на мережу та уникнути додаткових аварій», — закликав очільник ОВА.

Також Кіпер висловив вдячність жителям Одещини за терпіння та розуміння, наголосивши, що всі служби докладають максимум зусиль для стабілізації ситуації.

Нагадаємо, у ніч проти 13 грудня росіяни атакували Одесу дронами та ракетами. Місто та деякі населені пункти області залишилися без електропостачання.

Реклама

У ніч проти 16 грудня російська армія знову атакувала Одеську область кількома десятками ударних дронів. Виникла масштабна пожежа на території промислового підприємства та загорівся склад побутової техніки з бойлерами й обігрівачами.