Ситуація зі світлом в Україні покращиться: експерт розповів, коли це станеться

В Україні ситуація з електропостачанням може залишатися складною ще близько двох тижнів через поновлення російських ударів по енергетичній інфраструктурі. Поліпшення очікується приблизно у 20-х числах листопада, однак навіть тоді графіки відключень електроенергії продовжать діяти.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко Фактам.

За його словами, якщо не буде нових обстрілів і ситуація з погодою залишиться стабільною, вже через два тижні можна буде говорити про зменшення тривалості відключень світла. У такому випадку Україна поступово перейде від аварійних до стабілізаційних графіків відключень.

Попенко навів три можливі сценарії розвитку подій

Позитивний сценарій передбачає, що російські війська припинять атаки на енергетичні об’єкти, а погода залишиться відносно теплою. Тоді, за оцінкою експерта, вже через два тижні українці зможуть повернутися до стабілізаційних графіків з відключеннями електроенергії на 4–6 годин на добу.

Негативний сценарій полягає у продовженні масованих ударів по енергосистемі та одночасному похолоданні. У цьому випадку періоди без світла можуть зрости до 12 годин щонайменше, а подекуди — до 20 годин на добу, особливо якщо ворог повторюватиме атаки з невеликими інтервалами.

Нейтральний сценарій передбачає, що обстріли припиняться, але температура суттєво знизиться. Це дозволить уникнути аварійних відключень, однак графіки залишаться жорсткими — за схемою 4/2, коли електроенергія подаватиметься лише на 2 години з наступними 4 годинами без світла. У підсумку українці матимуть світло близько 8–10 годин на добу, тобто електроенергії може не бути 14–16 годин.

