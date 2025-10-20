- Дата публікації
Ситуація зі світлом в Україні: у кого сьогодні не буде електроенергії
У понеділок, 20 жовтня, діятимуть графіки для промислових споживачів. Стан енергосистеми може змінюватися залежно від розвитку подій та стану інфраструктури.
Сьогодні, 20 жовтня, по всій Україні діятимуть графіки відключень світла для промислових споживачів.
Про це повідомили в «Укренерго».
Згідно з повідомленням, графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватись від 06:00 до 22:00 в усіх регіонах України.
Зазначена причина обмежень — це наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.
«Унаслідок чергових російських дронових атак на енергооб’єкти — на ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях. Зокрема, залишається без світла значна частина споживачів на Чернігівщині. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають. Через наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі — наразі у Чернігівській області, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг», — уточнили у відомстві.
Нагадаємо, що останні кілька тижнів російська армія активно атакує прикордонну Сумську область. Під прицілом — енергетична інфраструктура.
Також стало відомо, що росіяни зруйнували важливий об’єкт інфраструктури на Чернігівщині. Без електропостачання залишилися близько 55 тисяч споживачів.