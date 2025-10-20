Ситуація зі світлом в Україні: у кого сьогодні не буде електроенергії

Ситуація в енергосистемі може змінитись / © Getty Images

Сьогодні, 20 жовтня, по всій Україні діятимуть графіки відключень світла для промислових споживачів.

Про це повідомили в «Укренерго».

Згідно з повідомленням, графіки обмеження потужності для промислових споживачів будуть застосовуватись від 06:00 до 22:00 в усіх регіонах України.

Зазначена причина обмежень — це наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі.

«Унаслідок чергових російських дронових атак на енергооб’єкти — на ранок є знеструмлені споживачі в кількох областях. Зокрема, залишається без світла значна частина споживачів на Чернігівщині. Аварійно-відновлювальні роботи у регіоні тривають. Через наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі — наразі у Чернігівській області, за командою обленерго, запроваджені погодинні відключення електроенергії обсягом трьох черг», — уточнили у відомстві.

Нагадаємо, що останні кілька тижнів російська армія активно атакує прикордонну Сумську область. Під прицілом — енергетична інфраструктура.

Також стало відомо, що росіяни зруйнували важливий об’єкт інфраструктури на Чернігівщині. Без електропостачання залишилися близько 55 тисяч споживачів.