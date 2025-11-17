- Дата публікації
Ситуація зі світлом в Україні: у кого сьогодні не буде електроенергії
Сьогодні діятимуть графіки для промислових споживачів. Стан енергосистеми може змінюватися залежно від розвитку подій та стану інфраструктури.
Сьогодні, 17 листопада, графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.
Про це повідомили в Міненерго.
«Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні.
Раніше в «Укренерго» повідомили, що у понеділок, 17 листопада, через масові ракетні-дронові атаки на енергооб’єкти в більшості областей діятимуть графіки відключень світла для побутових споживачів. Вони будуть дещо більшими, аніж 15 та 16 листопада.
Нагадаємо, росіяни не припиняють атакувати енергетичну інфраструктуру в Чернігівській області. У суботу, 15 листопада, росіяни влучили в Ніжинському районі у важливий енергооб’єкт та пошкодили його.