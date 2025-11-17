Ситуація зі світлом в Україні: у кого сьогодні не буде електроенергії

Ситуація в енергетиці складна / © Getty Images

Сьогодні, 17 листопада, графіки погодинних відключень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу застосовуються з 00:00 до 23:59 у більшості регіонів України.

Про це повідомили в Міненерго.

«Ворог атакував енергетичну інфраструктуру Харківської, Сумської, Чернігівської Одеської та Донецької областей. На пошкоджених об’єктах енергетичної інфраструктури тривають ремонтно-відновлювальні роботи», — йдеться у повідомленні.

Раніше в «Укренерго» повідомили, що у понеділок, 17 листопада, через масові ракетні-дронові атаки на енергооб’єкти в більшості областей діятимуть графіки відключень світла для побутових споживачів. Вони будуть дещо більшими, аніж 15 та 16 листопада.

Нагадаємо, росіяни не припиняють атакувати енергетичну інфраструктуру в Чернігівській області. У суботу, 15 листопада, росіяни влучили в Ніжинському районі у важливий енергооб’єкт та пошкодили його.