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"Терор цивільного населення": Федоров попередив мешканців Запоріжжя про нову загрозу з повітря
У Запоріжжі з’являться додаткові засоби боротьби з FPV-дронами та буде посилено захист об’єктів критичної інфраструктури.
Останніми днями жителі Запоріжжя відчули зміну безпекової ситуації через застосування російською терористичною армією нової тактики ударів безпілотниками.
Про це заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму зверненні до місцевих мешканців.
За його словами, влада «розуміє занепокоєння людей» і щоденно спільно з військовими та силовими структурами працює над посиленням захисту міста.
Федоров зазначив, що противник «намагається посилити терор цивільного населення та застосовує нові тактики використання безпілотників».
У відповідь в регіоні посилюють «систему протидії таким загрозам».
Він додав, що вже виконано всі заявки військових щодо додаткових засобів боротьби з FPV-дронами, а також ухвалено рішення про посилення захисту окремих об’єктів критичної інфраструктури та роботи профільних підрозділів.
«Разом із урядом, Силами оборони та громадами області використовуємо всі наявні ресурси», — підкреслив очільник ОВА, додавши, що робота з посилення безпеки триває щодня.
Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок чергової атаки загинула 44-річна жінка, ще щонайменше 11 людей дістали поранення.