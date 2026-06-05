"Терор цивільного населення": Федоров попередив мешканців Запоріжжя про нову загрозу з повітря

Атака "Шахедів" / © ТСН.ua

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Останніми днями жителі Запоріжжя відчули зміну безпекової ситуації через застосування російською терористичною армією нової тактики ударів безпілотниками.

Про це заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму зверненні до місцевих мешканців.

За його словами, влада «розуміє занепокоєння людей» і щоденно спільно з військовими та силовими структурами працює над посиленням захисту міста.

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Федоров зазначив, що противник «намагається посилити терор цивільного населення та застосовує нові тактики використання безпілотників».

У відповідь в регіоні посилюють «систему протидії таким загрозам».

Він додав, що вже виконано всі заявки військових щодо додаткових засобів боротьби з FPV-дронами, а також ухвалено рішення про посилення захисту окремих об’єктів критичної інфраструктури та роботи профільних підрозділів.

«Разом із урядом, Силами оборони та громадами області використовуємо всі наявні ресурси», — підкреслив очільник ОВА, додавши, що робота з посилення безпеки триває щодня.

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Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок чергової атаки загинула 44-річна жінка, ще щонайменше 11 людей дістали поранення.

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