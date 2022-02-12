Сюрпризи "Української пісні року": прем'єра першої за 20 років пісні Сердючки українською та Тіна Кароль у ролі ведучої Актуально

Сюрпризи "Української пісні року": прем'єра першої за 20 років пісні Сердючки українською та Тіна Кароль у ролі ведучої Актуально

Дві пари ведучих та прем'єри від топових артистів різних поколінь.

Музична премія "Українська пісня року 2021" відбудеться 16 лютого у Національному Палаці мистецтв "Україна" та здивує глядача інноваційною сценою, незвичайними парами ведучих та несподіваними музичними новинками від українських артистів. Чого тільки вартує прем'єра першої за 20 років україномовної пісні Вєрки Сердючки "Пропозиція"! Організаторам премії Михайлу Поплавському та Олегу Виннику вдалося вмовити артиста презентувати свій трек саме на сцені "Української пісні року".

- Через українську пісню, українську мову ми прищеплюємо молоді любов до всього нашого, українського, любов до Батьківщини. Українська пісня згуртовує, підтримує дух нації. Нам сьогодні треба єднатись задля українського національного відродження. Українська пісня, наче фенікс, розправляє крила в майбутнє і звучить голосно на весь світ, що ми є українці, ми є нація, ми є народ із власною тисячолітньою історією, культурою та традиціями, - сказав на прес-конференції автор ідеї, генеральний продюсер і власник торгової марки "Українська пісня року" Михайло Поплавський.

Також під час грандіозного шоу нові пісні презентують Олег Винник, Артем Пивоваров, Wellboy та інші. Топових артистів відзначать у номінаціях "Легенда української пісні", "Гордість української пісні" та "Надія української пісні". Лауреатами премії стануть виконавці різних жанрів, стилів і поколінь. Єдина та незмінна умова: пісня має звучати українською мовою.

Цього року будуть дві пари ведучих. Як жартує Поплавський, на випадок, якщо одна захворіє на коронавірус. Михайло Михайлович на сцені буде в парі з поп-дівою та віднедавна завідувачкою кафедри естрадного співу в Київському університеті культури Тіною Кароль, а Григорій Решетник – з Лілією Ребрик.

Шоу світового рівня від Каті Царик

Режисером масштабного шоу вкотре стала зіркова випускниця Університету культури Катя Царик. Вона обіцяє здивувати глядача неординарною подачею номерів з використанням технічних новинок світового рівня та різноманітністю постановок, кожна з яких стане мініспектаклем. А головне – все це не буде схожим на жодне шоу, яке ми коли-небудь бачили. "На "Греммі" не орієнтуємося, тому що ми крутіші", – жартує співаючий ректор.

- Мені подобається, що Михайло Михайлович завжди дає настанову зробити щось нове. Не копіювати захід і не дивитися як там. А створювати своє, українське, унікальне та неповторне. І для мене, як для режисера, приємно працювати в таких умовах, - заявила Катя Царик під час прес-конференції.

Концерт глядачі побачать у палаці "Україна" 16 лютого, а телеглядачі згодом у записі на українських телеканалах. Акцент буде зроблено на технологічності та сучасній картинці, що Царик та її команда гармонійно поєднали з мелодійністю української пісні, артистизмом та талантами виконавців різних поколінь.

Історія проєкту:

Проєкт "Українська пісня року" (раніше "Наша пісня") був створений у 2004 році з ініціативи Михайла Поплавського. Практично 90% національного радіо- і телеефіру в той час займала іноземна музика. Михайло Поплавський разом із командою однодумців вирішив популяризувати українську пісню і виконавців щорічною премією, залучаючи до них увагу громадськості. Різні жанри, стилі, молодь і легенди сцени – єдина вимога до них – пісня повинна звучати українською.

У 2012 році премія вийшла на міжнародну арену. До Книги світових рекордів Гіннеса увійшов національний проєкт "Пісня об'єднує нас" як найтриваліший музичний телемарафон національної пісні у прямому ефірі. Він тривав 110 годин без перерви на новини та рекламу. А виступили на ньому більше трьох тисяч виконавців як народної, так і сучасної української пісні. Рекордний телемарафон побачили в 155-ти країнах світу.

У 2017 році церемонія нагородження національною премією "Українська пісня року" проводилась у Варшаві. З 2019 року Міхайло Поплавський та Олег Винник спільно займаються реалізацією проєкту.