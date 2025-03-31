СЗЧ без наслідків: як повернутися і куди можна йти служити

Проблема СЗЧ в армії

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Хоча на військових, які самовільно залишили частину, очікує кримінальна відповідальність, все ж є випадки, коли її можна уникнути і поновитися на службі. При цьому, якщо людина пішла в СЗЧ через незадоволення командиром чи підрозділом, вона не мусить повертатися туди ж: можна обрати будь-яке інше місце та посаду.

Український центр безпеки та співпраці разом із 20-м окремим полком безпілотних систем «К-2» пояснює, як працює рекрутинг для тих, хто хоче поновитися після СЗЧ.

Як повернутися із СЗЧ після 1 березня?

Від 1 березня процес поновлення із СЗЧ став дещо складнішим.

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Раніше діяв спрощений механізм. Його ключовою перевагою була можливість спочатку поновитись на службі, а вже пізніше звільнитись від кримінальної відповідальності. Наразі військовослужбовець має обов’язково спершу звільнитись від кримінальної відповідальності, а далі, за ухвалою суду, може прибути до обраної частини.

Загалом весь процес виглядає так:

Військова частина проводить службове розслідування за фактом СЗЧ. Матеріали службового розслідування передаються до Держбюро розслідувань. Слідчий відкриває кримінальне провадження та вносить відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Військовослужбовцю оголошують підозру з подальшим викликом до суду.

Якщо військовослужбовець не бажає поновитись на службі, його позбавлять волі на термін 5-10 років.

Якщо ж він бажає поновитись, то має отримати письмову згоду командира нової військової частини. Письмова згода є підставою для клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності з подальшим поновленням на військову службу.

Чи буду я нести кримінальну відповідальність, якщо повернуся із СЗЧ добровільно?

Так, але важливо пам’ятати, що звільнитись від кримінальної відповідальності можливо за двох умов:

Це перше СЗЧ під час воєнного стану. Військовий отримав письмову згоду командира обраної військової частини.

У «К-2» кажуть, що є чимало військовослужбовців, які хочуть повернутись на службу, але не розуміють, як це зробити. Їм радять активно комунікувати з обраною частиною та покроково виконувати всі необхідні дії.

Якщо я пішов у СЗЧ через командира, я обов’язково мушу повертатися у свій підрозділ?

Ні, не мусите. Незалежно від причини скоєння злочину, військовослужбовець може обрати підрозділ та пройти співбесіду для подальшого поновлення на службі.

Наприклад, можна приєднатися до полку «К-2», який бере участь у проєкті «Лінія дронів«. Там шукають операторів БпЛА, інженерів, медиків, ІТ-фахівців, діловодів та інших спеціалістів.

Обрати підрозділ і поновитися можна в будь-якому роді військ — Сухопутних військах, Десантно-штурмових військах, Військово-морських силах, Нацгвардії, тощо.

Важливо відповідально обрати новий підрозділ та посаду. Адже після повторного СЗЧ повернутися на службу вже неможливо.

Як довго триватиме процедура повернення на службу?

Насправді складно визначити чіткі терміни, оскільки на це впливають кілька факторів: проведення службового розслідування, відкриття кримінального провадження, комунікація слідчого та підозрюваного, визначення дати суду.

З досвіду К-2, поновлення на службі кандидатів, які повертаються із СЗЧ, триває орієнтовно до двох місяців. У цьому дуже сприяють працівники ДБР, які оперативно опрацьовують кандидатів, що планують поновитись на службу в полк.

Зараз полк має понад 1000 відгуків від охочих поновитись на службу, тому рекрутери опрацьовують всі заявки почергово та надають вичерпні консультації щодо механізмів повернення.

Нагадаємо, що у Верховній Раді готують нові правила для військових-СЗЧівців.

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