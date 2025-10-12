"СЗЧ, як вся армія до вторгнення": Безугла заявила про близько 250 тисяч військових-втікачів

Безугла заявила, що кількість "СЗЧівців" дорівнює довоєнній чисельності ЗСУ / © скриншот з відео

В Україні близько 250 тисяч українських військових пішли в СЗЧ.

Про це повідомила нардепка Мар’яна Безугла в ефірі подкасту «Кулуари Забєліної».

«Зараз у нас СЗЧ стільки, скільки була армія до повномасштабного вторгнення… Вражаюча цифра. Якщо ситуація таким чином розвиватиметься, то ми будемо мати доволі скоро кількість СЗЧ у розмірі половини нашої армії», — заявила Безугла. Зауважимо, що до лютого 2022 року чисельність Збройних сил України становила 246 тисяч осіб.

Нардепка вважає, що «СЗЧ — це наслідок». Причина цього явища — стан справ у війську. Зокрема, «дивні накази» командування, а також практика, коли «ти ніщо, йди в посадку».

«Армія — це організм: немає поганого солдата, є поганий вишкіл. Ненавченість у нас — величезна проблема, і нереформовані навчальні центри досі відстають від потреб», — сказала Безугла.

Раніше військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко заявив, що тільки у вересні 2025 року в Україні зафіксовано понад 20 тисяч випадків самовільного залишення частини (СЗЧ).