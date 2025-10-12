ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1640
Час на прочитання
1 хв

"СЗЧ, як вся армія до вторгнення": Безугла заявила про близько 250 тисяч військових-втікачів

Безугла заявила, що близько 250 тисяч військових самовільно залишили свої частини.

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Безугла заявила, що кількість "СЗЧівців" дорівнює довоєнній чисельності ЗСУ

Безугла заявила, що кількість "СЗЧівців" дорівнює довоєнній чисельності ЗСУ / © скриншот з відео

В Україні близько 250 тисяч українських військових пішли в СЗЧ.

Про це повідомила нардепка Мар’яна Безугла в ефірі подкасту «Кулуари Забєліної».

«Зараз у нас СЗЧ стільки, скільки була армія до повномасштабного вторгнення… Вражаюча цифра. Якщо ситуація таким чином розвиватиметься, то ми будемо мати доволі скоро кількість СЗЧ у розмірі половини нашої армії», — заявила Безугла. Зауважимо, що до лютого 2022 року чисельність Збройних сил України становила 246 тисяч осіб.

Нардепка вважає, що «СЗЧ — це наслідок». Причина цього явища — стан справ у війську. Зокрема, «дивні накази» командування, а також практика, коли «ти ніщо, йди в посадку».

«Армія — це організм: немає поганого солдата, є поганий вишкіл. Ненавченість у нас — величезна проблема, і нереформовані навчальні центри досі відстають від потреб», — сказала Безугла.

Раніше військовослужбовець, колишній народний депутат Ігор Луценко заявив, що тільки у вересні 2025 року в Україні зафіксовано понад 20 тисяч випадків самовільного залишення частини (СЗЧ).

Дата публікації
Кількість переглядів
1640
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie