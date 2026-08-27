СЗЧ перед самісінькою зарплатою: чи отримає військовий зароблені за минулий місяць кошти

Виплата грошового забезпечення військовим у разі СЗЧ: роз'яснення Міноборони / © скриншот з відео

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Якщо військовослужбовець повністю відслужив місяць, але до дати виплати пішов у СЗЧ, зароблені кошти держава не конфіскує, проте на банківську картку їх тимчасово не перераховуватимуть.

У Міністерстві оборони України надали офіційне роз’яснення щодо порядку виплат у таких ситуаціях.

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Йдеться про ситуацію, коли захисник повністю та сумлінно прослужив протягом усього попереднього місяця, проте дата фактичного нарахування та виплати цих коштів (до 20 числа) припала на період, коли він вже здійснив СЗЧ.

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У Міноборони нагадали, що виплата грошового забезпечення призупиняється безпосередньо з дня самовільного залишення місця служби.

На практиці це означає, що командир частини видає наказ про встановлення факту СЗЧ, який передається до фінансово-економічної служби. Вона, своєю чергою, припиняє будь-які вихідні перекази на банківський рахунок (картку) такого військовослужбовця.

Зароблені за попередній місяць кошти переходять у статус кредиторської заборгованості військової частини перед військовослужбовцем. Вони зберігаються на балансі до моменту зміни правового статусу особи.

Отже, зароблене грошове забезпечення за попередній період державою не конфіскується, проте воно не буде перераховане на картковий рахунок військовослужбовця доти, доки він перебуває у статусі СЗЧ.

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Коли можна отримати грошове забезпечення за попередній місяць

Фактична виплата (відновлення виплати) цих коштів відбудеться виключно з дня зарахування до списків особового складу військової частини.

Належне, але не виплачене раніше грошове забезпечення виплачується військовослужбовцю у найближчий доступний розрахунковий період — як правило, під час наступної виплати до 20 числа місяця.

Нагадаємо, військових у СЗЧ попередили про останній шанс повернутися на службу.

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