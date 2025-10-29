У СЗЧ та дезертирство пішло стільки сотень тисяч, як населення обласного центру: шок-цифри від Офісу генпрокурора

СЗЧ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

В Україні протягом року спостерігається постійна велика кількість випадків дезертирства та самовільного залишення частини, сукупно близько 17–18 тисяч на місяць.

Про це з посиланням на дані Офісу генерального прокурора пише видання «Слово і діло».

За даними Офісу генерального прокурора, в перший рік повномасштабної війни кількість кримінальних проваджень за самовільне залишення частини (СЗЧ, ст. 407 ККУ) була відносно низькою. Так, у січні 2022 року було відкрито 197 справ, у лютому — 142, у березні — 167, у квітні — 205, у травні — 320, у червні — 299, у липні — 483, у серпні — 546, у вересні — 656. Пік першого року зафіксували в листопаді — 1619 справ, грудень завершився 877 провадженнями.

Щодо дезертирства (ст. 408 ККУ) статистика мала такий вигляд: січень — 10 справ, лютий — 19, березень — 501, квітень — 321, червень — 256, серпень — 337, вересень — 357, листопад — 275, грудень — 327.

У перші місяці 2023 року кількість справ за СЗЧ демонструвала зростання: від 795 у січні до 990 у березні. Від квітня до серпня кількість проваджень збільшилась від 1056 до 1606, вересень показав невелике зниження — 1363. Після цього тенденція знову пішла вгору: 1641 у жовтні та 2000 — у грудні.

Справи за дезертирство також зростали: від 239 у лютому до 421 у червні, серпень — 630, вересень — 746, листопад — 928, а рекорд зафіксували у грудні — 1491 випадок.

Протягом 2024 року кількість кримінальних проваджень за СЗЧ продовжувала зростати: січень — 2159, квітень — 3315, липень — 4959, вересень — 5181, жовтень — 7621, листопад — 8779. Грудень вирізнився стрімким зростанням — 15511 справ.

Водночас кількість проваджень за дезертирство коливалася щомісяця від приблизно 1200 (січень і листопад) до 2001 у липні та 2627 — у вересні. У грудні 2024 року було відкрито 2082 справи.

У січні-лютому 2025 року кількість кримінальних проваджень за фактом СЗЧ перевищила 15 тисяч щомісяця. У березні зафіксували зменшення до 14361, а від квітня тенденція знову пішла вгору — 15998. Рекордний показник за весь період повномасштабного вторгнення зафіксували у травні — 18134 справи. У червні кількість проваджень скоротилась до 14936, але вже в липні знову зросла — 15589, серпень — 15470, а вересень встановив другий рекорд — 17176.

Що стосується дезертирства, динаміка стабільніша, проте кількість випадків залишається високою: січень — 2782, березень — 1988, квітень — 2333, травень — 1822, червень — 2146, липень — 1955, серпень — 2025, вересень — 1868.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні було відкрито понад 231,5 тисячі справ за СЗЧ та понад 53,2 тисячі справ за дезертирство.

