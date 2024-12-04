СЗЧ здійснили одразу 29 військовослужбовців: суд на Рівненщині розглядав гучну справу

Командир роти, якого звинувачували у недбалості, своєю чергою запевняв, що не міг проконтролювати майже 600 військовослужбовців, яких віддали під його командування.

На Рівненщині суд розглянув справу щодо недбалого ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Йдеться про гучний випадок, коли з резервної роти здійснили СЗЧ одразу 29 військовослужбовців.

Про це передає "Судово-юридична газета" з посиланням на Єдиний реєстр судовий рішень.

Зазначається, що у період від 9 жовтня до 26 жовтня самовільне залишення частини (СЗЧ) з ввіреної капітанові Миколі С. резервної роти здійснили одразу 29 військовослужбовців.

Також читайте Повернення з СЗЧ: військовим обіцяють поновлення всіх соцгарантій

На думку командування, капітан Микола С. "не виконував належним чином свої службові обов’язки, не забезпечив належного дотримання військової дисципліни у розташуванні підрозділу на території військової частини, не здійснював заходи щодо належного обліку особового складу, не забезпечив проведення індивідуальної виховної роботи та планування бойової підготовки".

На офіцера було складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 2 ст. 172-15 (недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду) Кодексу про адміністративні правопорушення.

Сам капітан провину не визнав і пішов до суду. Микола С. пояснив, що у вказаний період до його роти прибуло близько 600 осіб. Військовий запевняє, що фізично не мав змоги контроювати таку кількість особового складу.

"Командуванням військової частини не було призначено відповідальних по взводу. Він самостійно був не взмозі контролювати весь особовий склад, умислу порушувати військову дисципліну не мав", – йдеться в повідомленні суду.

Також офіцер уточнив, що список осіб, які вчинили СЗЧ, подано з трьох рот, а не однієї.

Також суд звернув увагу, що від 19 жовтня до 2 листопада Микола С. перебував у відпустці. У вказаний час тимчасове командування резервною ротою здійснював його заступник – молодший лейтенант.

Відтак суд закрив провадження у справі у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення.

Раніше в ДБР розповіли, що буде з СЗЧівцями, які не повернуться на службу до 1 січня.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон про можливість поновлення служби без кримінального покарарання після першого СЗЧ.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.