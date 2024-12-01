"Та ламай вже": у Харкові чоловіки у військовій формі розбили вікно автівки, щоб вручити повістку

У Харкові чоловіки у військовій формі намагалися вручити повістку громадянину. Проте останній відмовився виходити з автівки.

Про це стало відомо з соціальних мереж.

Судячи з відео, чоловіків у військовій формі розлютив процес знімання даної події, яку почала фіксувати супутниця громадянина.

"Ти подивись, вона знімає. Не можна знімати мобільний блокпост", – таку фразу чутно на відео.

Жінка, що знаходилась в автівці почала голосно виголошувати, що вони є громадянами України, а ймовірні військовослужбовці порушують їх права та закликала їх не ламати вікно автівки. Внаслідок чого, чоловік у формі почав виламувати вікно автівки, щоб відкрити двері.

"Та виламай вже його", – казав другий присутній чоловік в однострої.

Після вчиненої дії військовослужбовець намагався вихопити камеру з рук жінки.

Нагадаємо, майже через три роки повномасштабної війни, коли мобілізація в Україні зазнає великих труднощів, співробітникам ТЦК доводиться йти на крайні заходи, щоб виконати щомісячну квоту з мобілізації.

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