Табу на фото дітей з 1 Вересня у соцмережах: тривожне попередження батькам від омбудсмена

Зображення дітей — це їхні персональні дані, а відкритий доступ може загрожувати безпеці.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

«Найкращий спосіб захистити дитину — утриматися від публікації її фото у відкритому доступі. Дитина має право на приватність, і саме дорослі несуть відповідальність за її дотримання», — сказав він.

Омбудсмен Дмитро Лубінець нагадав, що згідно зі статтею 32 Конституції України право на приватність має кожна дитина, а публікація фото без згоди батьків може загрожувати безпеці.

«1 вересня — початок навчального року для школярів, батьків і вчителів. У цей час у соцмережах з’являється безліч фото дітей. Водночас варто пам’ятати, що зображення дитини є її персональними даними, і їхня публікація у відкритому доступі може становити загрозу для безпеки й приватності», — пояснив омбудсмен.

