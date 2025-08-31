ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
260
Час на прочитання
1 хв

Табу на фото дітей з 1 Вересня у соцмережах: тривожне попередження батькам від омбудсмена

На початку навчального року соцмережі рясніють фото дітей — Лубінець радить утриматися.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Школяри

Школяри / © УНІАН

Зображення дітей — це їхні персональні дані, а відкритий доступ може загрожувати безпеці.

Про це розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у Telegram.

«Найкращий спосіб захистити дитину — утриматися від публікації її фото у відкритому доступі. Дитина має право на приватність, і саме дорослі несуть відповідальність за її дотримання», — сказав він.

Омбудсмен Дмитро Лубінець нагадав, що згідно зі статтею 32 Конституції України право на приватність має кожна дитина, а публікація фото без згоди батьків може загрожувати безпеці.

«1 вересня — початок навчального року для школярів, батьків і вчителів. У цей час у соцмережах з’являється безліч фото дітей. Водночас варто пам’ятати, що зображення дитини є її персональними даними, і їхня публікація у відкритому доступі може становити загрозу для безпеки й приватності», — пояснив омбудсмен.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Верховна Рада України проголосувала за законопроєкт №13532, який запроваджує нову систему підтримки сімей у період вагітності та догляду за дитиною. Одноразова виплата у разі народження дитини буде становитиме 50000 гривень.

Дата публікації
Кількість переглядів
260
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie