"Так буде завжди": Зеленський прокоментував останні події навколо Лаври (відео)

Українці більше не будуть перебувати під впливом старих і цинічних маніпуляцій Москви у сфері релігії.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував рішення про розрив договору з УПЦ Московського патріархату щодо оренди Національного заповідника "Києво-Печерська лавра".

Про це він розповів у своєму відеозверненні.

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Глава держави підкреслив, що Україна робить ще один крок для зміцнення своєї духовної незалежності.

Він заявив, що українці більше не будуть перебувати під впливом старих і цинічних маніпуляцій Москви у сфері релігії.

"Зроблено крок на зміцнення духовної незалежності нашої держави, на захист нашого суспільства від старих і цинічних московських маніпуляцій релігією. Україна – це територія найбільшої релігійної свободи у нашій частині Європи. Так – від 91-го року. Так – буде завжди”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший з монахів УПЦ МП у Києво-Печерській лаврі, архімандрит Авраамій (Лотиш), перейшов до ПЦУ. Пізніше очільник УПЦ Московського патріархату митрополит Онуфрій вирішив покарати архімандрита за перехід до ПЦУ.

Крім того, ми раніше інформували, що біля Києва прикордонники зупинили священника УПЦ Московського патріархату у стані алкогольного сп'яніння та без водійських прав.

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