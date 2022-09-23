"Так" чи "ні" під дулом автомата: у Маріуполі дільниці "референдуму" розташовані у магазинах і кафе

У тимчасово окупованому Маріуполі виборчі дільниці так званого "референдуму" розташовані в магазинах та кафе. Втім, навіть на таких дільницях немає обіцяного новою "владою" ажіотажу.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Виборчі дільниці (простигосподи) розташовані в магазинах і кафе. Вічна мрія проросійського населення "голосувати за гречку" офіційно здійснилася. При тому на дільницях - порожньо. Щодо властивих виборів умов волевиявлення на кшталт кабінок - немає. Ставиш відмітку під пильним наглядом людей з автоматами. Така вона – російська демократія", - написав чиновник.

Основним засобом примусу для голосування є поквартирний обхід з урною та бюлетенями так званою комісією. У її складі дві особи та автоматники. "Стукають у двері квартир та будинків, змушують сусідів витягувати людей до комісії. Примус, примус та примус. Фактично пропонують сказати "так" чи "ні" прямо в дуло автомата", - наголосив Андрющенко.

В Мангуському та Микільському районі немає жодної "фізичної" ділянки, але людей "відловлюють набагато активніше, особливо по селах".

"Фактично "показовий" старт псевдорефрендуму виглядає дуже провально, не сюрприз. У терміновому порядку окупаційна влада заганяє під камери на ледь готові ділянки в приміщенні ЦПАУ Центрального району, шкіл №4; 5; 41 "бюджетників" та інших колаборантів, щоб хоч то прозвітувати про "свято повернення додому", - пише Андрющенко.

Як повідомлялося, ватажки маріонткових "ЛДНР" та колаборанти на окупованих територіях Херсонської і Запорізької областей оголосили "референдуми". Призначили "воєвиявлення" на 23-27 вересня. Під час ранкового звернення Путін заявиви, що підтримує проведення псевдореферендумів. Мовляв, що жителі Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей нібито самі "виявили бажання визначати своє життя".

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