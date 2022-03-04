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"Так дамо Росії в чоло, що вона більше не підніметься": легендарний сотенний УПА переконаний у перемозі України

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"Так дамо Росії в чоло, що вона більше не підніметься": легендарний сотенний УПА переконаний у перемозі України

УНІАН

За його словами, Москва визнає тільки силу.

Легендарний сотенний УПА, 99-річний Мирослав Симчич, який боровся за волю України під час і після Другої світової, переконаний, що наша держава вистоїть у боротьбі з Росією.

Про це інформує "Локальна історія".

Симчич, який провів майже 33 роки в радянських таборах, зазначив, що добре вивчив росіян за цей час. За його словами, Москва визнає тільки силу.

"Це неправда, що ми слабші від Росії. Ми вистоїмо і дамо собі раду. І дамо Росії так в чоло, що вона більше не підніметься.  Я був більше 30 літ в концтаборах і вивчив їхню (росіян — Ред.) психологію. Це люди, які не мають ні совісті, не честі, ніяких людських прикмет. Лиш одна сила може їх переконати", — сказав легендарний упівець.

Мирослав Симчич найбільш відомий тим, що сотня УПА під його керівництвом знищила в бою під Космачем (1945 р.) елітний підрозділ НКВС – 400 солдатів та офіцерів.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до ранку 3 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • особового складу - близько 9000 осіб, 
  • танків ‒ 217, 
  • бойових броньованих машин ‒ 900, 
  • артилерійських систем – 90, 
  • РСЗВ - 42, 
  • засоби ППО - 11,
  • літаків – 30 од (інформація уточнюється), 
  • гелікоптерів  – 31 (інформація уточнюється),
  • автомобільної техніки - 374,
  • легкі швидкісні катери - 2,
  • цистерн з ПММ - 60, 
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

 
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