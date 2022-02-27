"Так діють особливо цинічні злочинці": у МВС показали наслідки обстрілу житлового будинку в Донецькій області (фото)

"Так діють особливо цинічні злочинці": у МВС показали наслідки обстрілу житлового будинку в Донецькій області (фото)

Окупанти завдали авіаудару по житловому будинку.

У Маріуполі Донецької області внаслідок нападу російських військ постраждали будинки мирних людей. Зокрема, у смт Сартани ворог завдав удару по житловому будинку, у результаті чого будівлю пошкоджено.

Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

"У Маріуполі діють особливо цинічні військові злочинці. Вже було три обстріли «Градами» смт Сартани. Але фото – результат авіаудару по житловому будинку. Путін - вбивця!", - йдеться в повідомленні.