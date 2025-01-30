Так ми втратимо потенціал країни: Мартін Брест висловився про мобілізацію "мільйонів"

Мобілізація кількох мільйонів людей — це ймовірний шлях до втрати потенціалу України.

Про це сказав ветеран російсько-української війни Олег Болдирєв, відомий широкому загалу як блогер і письменник Мартін Брест, в інтерв'ю "Українській правді".

Брест зауважив, що в Україні подекуди здійснюється вибіркова мобілізація — серед вузького кола людей.

"Я не зовсім розумію логіку процесу мобілізації. Інколи здається, що вона відбувається серед досить вузького кола людей, а окремі прошарки суспільства зовсім невидимі для ТЦК, їх для них не існує", — зазначив він.

Водночас мобілізовувати "мільони людей" і не забезпечувати їх зброєю — це прямий шлях до втрати потенціалу країни.

"У нас важка мобілізація, але люди ще є, а от зброї та військової техніки у нас мало. До того ж зброя у нас зарубіжна і її ще треба якимось чином випросити. От прямо випросити! Бо серйозну зброю, наприклад, той же Patriot чи нормальні гаубиці, ти на ринку не купиш... Можна піти іншим шляхом, дуже непопулярним: мобілізувати кілька мільйонів людей і закидувати м'ясом. Так ми, можливо, не втратимо країну, але її потенціал точно втратимо", — сказав Мартін Брест.

Нагадаємо, про так звану "вибіркову" мобілізацію висловився і заступник командира Третьої штурмової бригади, підполковник ЗСУ Максим Жорін. Він наголосив, що воювати мають і ті, хто "чомусь не створені для армії", наприклад, діти політиків та чиновників, а також блогери та активісти.

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