"Так прибирають, щоб ні людей, ні слідів": криміналіст назвав дві основні версії вибуху автівки у Дніпрі

"Так прибирають, щоб ні людей, ні слідів": криміналіст назвав дві основні версії вибуху автівки у Дніпрі

Під час вибуху була велика ймовірність зачепити когось ще.

У Дніпрі експерти розповіли, в результаті чого міг статися вибух автомобіля на проспекті Богдана Хмельницького. Причиною могла стати війна з РФ, а також кримінальні розборки.

Про це повідомив начальник кримінальної розвідки МВС України в 1994—2000 роках Валерій Кур, пише Dnepr.info.

"Я вважаю, що тут повинні бути дві версії. Перша, з урахуванням війни — це агресор. Поруч знаходиться ворог, йде війна і я б не виключав цю версію", — зазначив Валерій Кур.

Він також додав, що є ще одна можлива причина того, що сталося — і це кримінальні розбірки.

"Так прибирають напевно, щоб не залишилося ні людей, ні слідів. Машину розірвало дуже сильно, тому я думаю, що тут друга версія про кримінальні розборки теж підходить", — підкреслив Валерій Кур.

У той же час очевидці події говорять, що ділянка, де прогримів вибух, дуже людна. Тому була велика ймовірність того, що постраждає хтось ще.

“Очевидиця розповідає, що у момент вибуху поруч нікого не було, хоча зазвичай там багато людей. Є припущення, що вичікували, аби не було людських жертв”, — розповіла "Надзвичайним новинам" місцева мешканка.

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