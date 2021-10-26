"Так само повернемо наших людей і території", - Кулеба про рішення суду щодо "скіфського золота"

"Так само повернемо наших людей і території", - Кулеба про рішення суду щодо "скіфського золота"

"Всі російські фейки і маніпуляції зазнали фіаско", - Кулеба.

У Міністерстві закордонних справ відреагували на рішення суду Амстердама щодо повернення Україні "скіфського золота". Глава МЗС Дмитро Кулеба вважає, що Україна зможе повернути окуповані території і людей так само, як і "скіфське золото".

Про це він повідомив у соцмережах.

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"Це велика перемога, ми повернемо собі не просто музейні експонати, а частину нашого національного коду, реліквії, які свідчать про тисячу років нашої історії", - зауважив він.

Він підкреслив, українські дипломати протягом 7 років працювали, аби "скіфське золото" повернулося на Україну. Та додав, що у Нідерландах на засіданні суду "всі російські фейки і маніпуляції зазнали фіаско".

"Сьогоднішнє рішення доводить, що наполеглива командна робота досягає великих результатів. Я впевнений, що так само, як ми повернули "скіфське золото", ми повернемо наших людей і наші тимчасово окуповані території... Кримська платформа - це теж довгострокова робота, але в кінці ми переможемо і повернемо Крим до складу України", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, апеляційний суд Амстердама вирішив долю "скіфського золота". Суд ухвалив передати його Україні, а не Росії. Рішення є остаточним.

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