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"Так ще ніхто не з**бувався": на Хмельниччині чоловік вплав тікав від військкомів – відео

"Так ще ніхто не з**бувався": на Хмельниччині чоловік вплав тікав від військкомів – відео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
508
Час на прочитання
1 хв
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"Так ще ніхто не з**бувався": на Хмельниччині чоловік вплав тікав від військкомів – відео

Чоловік у річці Случ на Хмельниччині / Фото: скриншот

Чоловік хотів втекти від представників ТЦК і пригнув до річки Случ.

На Хмельниччині, у селі Старий Остропіль, чоловік вплав тікав від представників Старокостянтинівського ТЦК, які хотіли вручити йому повістку.   

Відео опублікували у Мережі.

На відео видно, як чоловік пливе у річці Случ, а голос за кадром, ймовірно це був саме представник територіального центру комплектування та соціальної підтримки, жартома питає, чи не жарко йому.

"Ні-ні, у тебе все вийде. Давай, ми у тебе віримо. Отак працює Старокостянтинівського РТЦК", - коментує голос за кадром.

Потім автор відео зайшов на міст, під який заплив ухилянт, і очікував, де він з'явиться.

"Так ще ніхто не з**бувався. Кожного дня ця робота дивує", - говорить автор відео.

Нагадаємо, на Львівщині чоловік вигадав, як за 50 євро виїхати за кордон: чим усе закінчилось.

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Дата публікації
Перегляди
508
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