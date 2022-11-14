Так тікали, що погубили своїх: на Херсонщині українські бійці знайшли тіла близько десятка "кадирівців"

"Кадирівці" так планово відступали з-під Херсонщини, що забули забрати тіла своїх побратимів.

У Херсонській області бійці СБУ знайшли тіла майже 10 окупантів з Чечні. Їх "забули" забрати свої ж під час планового відступу.

Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

"Своїх на полі бою кидають не лише росіяни, а й чеченці. Так СБУ виявила на звільненій території Херсонської області майже десяток тіл загиблих окупантів. Це підрозділ 94 полку особливого призначення росгвардії (Урус-Мартан Чеченської республіки)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підрозділ стояв за селом Нова Кам'янка Бериславського району.

"Під час наближення ЗСУ героїчні кадирівці терміново вирішили "негативно наступати" і так тікали, що забули забрати своїх. Так що Кадирову привіт!", - переказали вітання головному тіктокеру РФ Рамзану Кадирову співробітники СБУ.

Відео можна переглянути за посиланням (18+).

Нагадаємо, що у Мелітополі кадирівський тіктоквояка, перебуваючи під наркотиками, вистрілив в обличчя сусіду по палаті. Чоловіка вдалося врятувати завдяки вправним діям медиків медзакладу.

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