Такий вигляд має"мир", який Путін обіцяв: в ЄС відреагували на атаки РФ

Пані посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова відреагувала на нічну атаку, яку окупаційна армія здійснила на українські міста. Вона засудила такі дії Кремля.

Про це посол написала вона у Facebook.

Матернова заявили, що це свідчить про те, який вигляд має виглядає мир, обіцяний Кремлем.

"Тепер ми всі знаємо, який насправді вигляд має "русский мир", обіцяний президентом Путіним президенту Трампу", - зауважила дипломатка.

Вона наголосила, що протягом ночі під ударами були Київ, Одеса, Запоріжжя. Цілями РФ стала цивільна інфраструктура: торгові центри, житлові будинки тощо. За її словами, світ має "прокинутися".

"Ми повинні зрозуміти, що поставлено на карту. Путін невпинно нищить Україну та її народ", - заявила пані посол ЄС в Україні.

Як повідомлялося, цієї ночі РФ атакувала Одесу під час зустрічі там президента Чехії Петра Павла та віцепрем’єра України Олексія Кулеби.

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