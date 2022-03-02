"Так виглядає "руцкій мір": ворожа ракета в Харкові влучила в будівлі поліції, СБУ та університет

"Так виглядає "руцкій мір": ворожа ракета в Харкові влучила в будівлі поліції, СБУ та університет

Внаслідок ракетного удару по будівлі СБУ, Нацполіції та університету Каразіна в Харкові попередньо постраждали троє людей.

Сьогодні, 2 березня, російські військові випустили ракету в будівлю Національної поліції в місті Харкові.

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Відео ракетного обстрілу оприлюднила пресслужба Сухопутніх війська ЗС України на своїй сторінці у Facebook.

"Попадання російської ракети в будівлю Національної поліції в місті Харків. Ось так і виглядає "руцкій мір", - йдеться у повідомленні.

Як інформує пресслужба ДСНС України, близько 08:10 внаслідок ракетного удару по будівлі СБУ, ГУ Нацполіції у Харківській області та будівлі Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна попередньо постраждало 3 особи.

На місце події працюють 90 рятувальників та 21 одиниця техніки.

Нагадаємо, у Харкові було завдано повітряного удару по казармах льотного училища на Клочківській, 228.