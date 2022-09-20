"Такий вигляд має страх розгрому": Єрмак відреагував на спроби окупантів організувати псевдореферендуми на захоплених територіях

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на спроби російських окупантів поспіхом організувати псевдореферендуми на захоплених українських територіях.

Єрмак наголосив, що Росія боїться розгрому, тому намагається маніпулювати й залякувати.

Про це керівник ОП написав у своєму Телеграмі.

"Наївний шантаж погрозами і страшилками "референдумів", "мобілізацій" від тих, хто вміє воювати лише з дітьми і мирними людьми… Так виглядає страх розгрому. Ворог боїться, примітивно маніпулює. Україна вирішить російське питання. Загрозу можливо ліквідувати лише силою", - написав Єрмак.

Нагадаємо, на тлі успішного контрнаступу ЗСУ російські окупанти та колаборанти намагаються якнайшвидше підготуватися до так званого "референдуму" про приєднання захоплених територій до складу Росії.

Так звана "громадська рада" Херсонської області звернулася до окупаційного очільника області з проханням "негайно провести референдум про вступ до РФ".

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