Так званому заступнику голови адміністрації Маріуполя повідомили про підозру у державній зраді

Наразі він надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.
Заступнику керівника Сартанської селищної військово-цивільної адміністрації Маріупольського району Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Підозрюваний активно допомагає ворогу. Тож, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру.
Про це зазначили в Офісі генерального прокурора.
За даними слідства, підозрюваний добровільно погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду "заступника голови місцевої адміністрації "ДНР" - адміністрації Маріуполя".
Перебуваючи на цій посаді, він надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.
Досудове розслідування здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Краматорську.
Нагадаємо, жительці Закарпаття оголосили підозру за участь в ефірах пропагандистів РФ.
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