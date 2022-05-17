Так званому заступнику голови адміністрації Маріуполя повідомили про підозру у державній зраді

Так званому заступнику голови адміністрації Маріуполя повідомили про підозру у державній зраді

Наразі він надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Заступнику керівника Сартанської селищної військово-цивільної адміністрації Маріупольського району Донецької області у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Підозрюваний активно допомагає ворогу. Тож, за процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури йому заочно повідомлено про підозру.

Про це зазначили в Офісі генерального прокурора.

Донецька обласна прокуратура

За даними слідства, підозрюваний добровільно погодився на пропозицію окупантів та обійняв псевдопосаду "заступника голови місцевої адміністрації "ДНР" - адміністрації Маріуполя".

Перебуваючи на цій посаді, він надає допомогу РФ та її воєнізованим формуванням у проведенні підривної діяльності проти України в умовах воєнного стану.

Досудове розслідування здійснюється територіальним управлінням ДБР, розташованим у м. Краматорську.

Нагадаємо, жительці Закарпаття оголосили підозру за участь в ефірах пропагандистів РФ.

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