"Так звучить біль": Зеленський звернувся до українців у 90-ті роковини Голодомору

В Україні, у суботу, 25 листопада, вшановують пам'ять жертв Голодомору. Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців зі зверненням у 90-ті роковини геноциду.

Звернення Зеленський опублікував на офіційній сторінці у телаграм-каналі.

ТСН.ua публікує текст привітання Зеленського:

"Нас прагнули упокорити, замордувати, винищити. Не змогли. Від нас хотіли приховати правду й замовчати страшні злочини. Не змогли. Нас хотіли заплутати, ввести в оману, зробити так, щоб ми не вірили, не пам’ятали, а тому пробачили. Не змогли. І сьогодні з глибоким сумом і повагою ми вшановуємо пам’ять про мільйони наших людей – мільйони жертв голодоморів.

Трагедія, через яку сьогодні ми плачемо й мовчимо – так тихо, що це має чути весь світ. Так звучить український біль.

Ми дякуємо всім державам, які обрали справедливість, визнали її офіційно – визнали Голодомор злочином проти людей, проти України. Усім, хто називає речі своїми іменами.

Світ має об’єднатись і засудити злочини минулого. Світ має об’єднатись і зупинити злочини сьогодення.

Зло не було зупинене, не було спокуте. Зараз ми його зупиняємо. Україна вистоїть. Україна не згасне. Україна збереже себе і правду.

Дивіться на ютуб-каналі ТСН: Історія, яку повинні знати! Зеленський звернувся до українців

Нагадаємо, 55 країн-членів ООН та делегація Європейського союзу підписали ініційовану Україною декларацію до 90-х роковин Голодомору 1932−1933 років.

Читайте також: