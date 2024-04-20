"Така поведінка провокує РФ вбивати": Лубінець засудив "мляву" реакцію світу на удари по Україні

Країна-агресорка РФ продовжує здійснювати терор проти України. Після чергового ракетного удару, який РФ цинічно завдала по Дніпру та області, реакція світової спільноти виявилася досить млявою.

Про це написав у Мережі Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

Він наголосив, що така поведінка міжнародних партнерів стимулює Росію продовжувати вбивати український народ.

"Чернігів, Дніпро, Харків, Херсон, Одеса Суми, Запоріжжя, Кривий Ріг, інші міста та селища України день у день піддаються терористичним атакам. Українські громадяни щодня стають цілями для окупанта! Гинуть наші люди", - йдеться в повідомленні.

При цьому Лубінець наголосив, що не побачив гідної реакції міжнародної спільноти.

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"Я направив звернення до структур ООН, РЄ, ОБСЄ, МКЧХ, інших міжнародних організацій, національних інституцій з прав людини, колегам омбудсманам, а також 50 комітетам з прав людини парламентів країн світу з метою публічного засудження таких дій, а також для надання Україні допомоги, зокрема додаткових систем ППО. Удари по мирних містах не можуть мати жодного виправдання, вони мають тільки одну мету – вбивати українців та вчиняти геноцид нашого народу", - вказано у повідомленні.

Лубінець також висловив здивуванням, що РФ продовжує брати участь у голосуванні Радбезу ООН.

"Ми не повинні допустити, щоб вбивство мирних громадян стало повсякденністю, на яку немає гідної та рішучої реакції! Безкарність варварських дій спровокує поширення агресії Росії не лише на Україну, а і далеко за її межі", - резюмував він.

Нагадаємо, вночі проти суботи, 20 квітня, російські окупанти завдали по Україні ударів різними типами ракет. Силам ППО вдалося знищити дві керовані авіаційні ракети Х-59/Х-69 та розвідувальні БпЛА.

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