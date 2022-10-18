"Така сама агонія, яка була 78 років тому": Єрмак відреагував на масований обстріл України Росією

В Офісі президента України наголосили, що Росії доведеться платити за все скоєне.

Росія намагається залякати українців, залишити без світла та тепла. Такі дії Кремля – це агонія, така ж, яку світ вже спостерігав 78 років тому.

Про це заявив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Терористи з рф продовжують наївні спроби нас зламати і залякати. Вони думають, що досягнуть мети заморозити українців, залишити нас без світла і тепла. Наївно, бо невдахи і боягузи не можуть зламати націю сильних людей", - написав він.

Єрмак додав, що Росії "доведеться платити за все і, як показує історія, у подвійному чи навіть потрійному розмірі".

"78 років тому дехто також намагався діяти за схожим сценарієм - це була агонія, така сама, як зараз в росії. Що було далі - всі пам‘ятають. Що буде далі з рф - вже зрозуміло теж", - зазначив Єрмак.

Масовані удари по Україні

Від 10 жовтня Росія зберігає інтенсивний темп ударів по критичній інфраструктурі та цивільних об'єктах на всій території України. За даними британської розвідки, так Росія намагається компенсувати невдачі на фронті та вивести з ладу енергетичну систему України.

18 жовтня війська РФ продовжили обстрілювати Україну.

Зокрема вранці 18 жовтня армія РФ запустила по Харкову з російського Бєлгорода 8 ракет.

Також зранку під час оголошеної повітряної тривоги вибухи пролунали у Дніпрі.

Окрім цього окупанти вранці вдарили по Житомиру. Місто опинилося без електроенергії. Крім того, немає водопостачання.

Також Росія вдарила, за попередніми даними, трьома ракетами по Києву. Ракети поцілили в об'єкт критичної інфраструктури в Деснянському районі столиці, внаслідок чого частина Києва залишилась без світла.

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