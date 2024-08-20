"Така ситуація нагадує комуністичне минуле": в УПЦ МП відреагували на ухвалення законопроєкту проти них

Митрополит Климент зазначив, що закон, за який сьогодні проголосували депутати, — більше не про саму церкву, а про її майно.

Після того, як депутати у першому читанні проголосували за законопроєкт, що може заборонити діяльність УПЦ МП, Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, а будь-які спроби її заборонити можуть призвести до дискредитації тих, хто цього прагне.

Про це заявив голова інформаційно-просвітницького відділу УПЦ митрополит Климент у коментарі hromadske.

За словами митрополита, згаданий законопроєкт №8371 "можливо і забороняє УПЦ МП", однак в Української православної церкви немає приставки МП.

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"Українська православна церква і надалі буде жити як істинна церква, визнана переважною більшістю практикуючих українських вірян та помісних церков світу. Це об’єктивна річ. Будь-які спроби заборонити об’єктивну річ призведуть лише до дискредитації, в тому числі й міжнародної, тих, хто це захоче якось реалізувати", – вважає він.

Митрополит Климент стверджує, що закон, за який сьогодні проголосували депутати, – більше не про саму церкву, а про її майно. За словами митрополита Климента, така ситуація нагадує історичні паралелі з комуністичним минулим.

Климент також наголосив, що цей закон стосується релігійних організацій, які афільовані з закордонними центрами. За словами архиєрея, УПЦ не має адміністративних зв’язків з закордонними центрами, а якщо ж її хтось буде у цьому звинувачувати – це буде "виключно маніпулятивно", позаяк не існує жодного українського документа, який би це підтверджував, продовжив митрополит.

На запитання, чи планує УПЦ МП об’єднуватися з ПЦУ, владика Климент зазначив, що УПЦ "неодноразово закликала ПЦУ до пошуків шляхів об’єднання українського православ’я", а втім, там не почули "нічого адекватного у відповідь".

Нагадаємо, у вівторок, 20 серпня, Рада проголосувала за законопроєкт №8371 про регулювання діяльності релігійних організацій, що мають керівний центр у Росії. Згідно з ним, може бути припинена діяльність УПЦ МП.

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