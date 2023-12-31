"Така війна закінчується не військовою поразкою": експерт про плани "в голові у Путіна"

Війна, яку розгорнула Росія на території України, більш за все схода на першу світову війну.

Про це сказав історик, публіцист, професором УКУ Ярослав Грицак у рамках проєкту "Кава з Трощинською".

"Я не можу сказати, що в голові у Путіна, на чому базуються його прогнози. Але я розумію, що ця війна найбільше схожа на Першу світову. Кожне порівняння не досконале, але ми беремо те, що може найбільше прояснити теперішнє. Перша світова війна мала величезні битви, фронти були дуже протяжні, втрати величезні, але лінія фронту майже не рухалися",- пояснює історик.

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За його словами, якщо були прориви, вони нічого не були варті.

"Війна була затяжна і позиційна — те, що правильно сказав Залужний. Така війна закінчується не військовою поразкою однієї сторони, як у Другій світовій, а колапсом однієї зі сторін, яка першою не витримує тягар війни. Я думаю, значною мірою, розрахунок Путіна побудований на колапсі України або Заходу", - вважає Грицак.

Нагадаємо, політичний експерт та журналіст Віталій Портников зазначив, те, що окупаційна армія Росії та Володимир Путін вважали, що українці буквально зустрінуть їх "квітами", не вкладалося в прогнози жодної розвідувальної служби світу. План, який виношував президент-диктатор Росії, – провалився.

Крім того, на думку історика Грицака, Путін хотів окупувати частину нібито "російськомовної" України. Західна половина для нього досі не цікава.

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