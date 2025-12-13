Зброя, яку розробляє Україна, лякає не лише Росію, а й Європу - експерт пояснив

Sea Baby

Україні варто утримуватися від публічних заяв щодо розвитку власних ракетних програм, оскільки така інформація може бути використана ворогом для завдання ударів по оборонних спроможностях держави.

Про це заявив колишній офіцер Повітряних сил ЗСУ, заступник директора компанії — виробника засобів радіоелектронної боротьби Анатолій Храпчинський в етері «Ми Україна«.

За його словами, надмірна публічність навколо українських ракетних розробок створює додаткові ризики безпеці. «Насправді бажано менше розмовляти про наші ракетні програми, тому що ворог шукає і намагається бити по нашій території, по наших спроможностях», — зазначив Храпчинський.

Він також наголосив, що успіхи України в цій сфері викликають занепокоєння не лише в Росії, а й серед окремих західних партнерів. «Наші ракетні програми стали настільки цікавими, що вони лякають не лише росіян, а й деяких наших західних партнерів», — сказав експерт.

На його думку, саме цим може пояснюватися поява інформаційного «білого шуму» навколо теми можливих мирних переговорів. Храпчинський припустив, що активізація таких обговорень пов’язана з технологічними можливостями України у сфері далекобійних засобів ураження.

Зокрема, він зазначив, що в Європі наразі немає країн, здатних серійно виготовляти безпілотники з дальністю польоту до 3 тис. км і корисним навантаженням до 150 кг, а також ракети, які можуть уражати цілі на такій самій відстані та нести до однієї тонни вибухових елементів.

«Повірте, в Європі немає таких можливостей», — підсумував Храпчинський.

