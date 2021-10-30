Таке собі хобі: у Дніпрі чоловік забрався у жіночий туалет і з-під кабінки фотографував напів роздягнених жінок

Таке собі хобі: у Дніпрі чоловік забрався у жіночий туалет і з-під кабінки фотографував напів роздягнених жінок

Псевдофотографа помітили і позбавили можливості займатися фотографією у туалеті.

У Дніпрі у жіночому туалеті "застукали" чоловіка за незвичайним заняттям - він фотографував роздягнених жінок.

Також читайте У Луцьку невідомі перевернули біотуалет з відвідувачем усередині (відео)

Про це повідомляють у телеграм-каналі "Х* Днепр".

Зазначається, що інцидент стався в одному із торгових центрів Дніпра. У жіночій вбиральні виявили відвідувача чоловічої статі. Він забрався у кабінку, зайняв зручне місце на унітазі і просуваючи руку зі своєї кабінки в сусідню, фотографував жінок.

"Фотографа" зловили.

"Свій вчинок він виправдовував тим, що переплутав вбиральню і, щоб переконатися, просовував руку у сусідню кабінку і робив фото", - розповідають очевидці.

Нагадаємо, що у Харкові затримали хакера, який керував чужими комп'ютерами і через веб-камери підглядав за людьми.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання