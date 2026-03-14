"Таке трапляється рідко": Ігнат назвав ключові особливості атаки РФ

Юрій Ігнат

Під час чергової масованої атаки Росія застосувала велику кількість крилатих ракет, однак ППО України справилася на відмінно.

Про це у слоті “1+1” в телемарафоні повідомив полковник Юрій Ігнат, очільник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ.

«Сьогодні — черговий такий удар. Близько 500 засобів повітряного нападу. Тут були у нас ракети, які атакують по балістичній траєкторії. Це „Іскандер-М“ або ж „С-400“, а також дві протикорабельні ракети „Циркон“. Зрозуміло, що працювала система „Петріот“. Таким чином, вдалося перехопити більшу кількість балістики або ракет, які атакують по балістичній траєкторії. Далі ми маємо 100% збиття сьогодні крилатих ракет. Це дійсно рідко трапляється, коли 100% ракет, таких як „Х-101“ або ж „Калібр“, вдається перехопити», — сказав він.

З його слів, є теж дуже непогані результати у екіпажів дронів-перехоплювачів, зенітних дронів.

«Значну частину ударних БпЛА вдалося перехопити саме цим інноваційним. Не скажу, що він вже інноваційний, тому що вже весь світ цікавиться цим способом збиття, перехоплення ударних БпЛА. Основний напрямок удару — столиця, Київщина. Тим чином це все летіло в цьому напрямку майже все. Відповідно, є наслідки після такої ворожої атаки», — додав він.

Масована атака по Україні 14 березня — останні новини

Росіяни у ніч проти 14 березня здійнили масовану ракетно-дронову атаку на Київ та Київську область. В області — четверо загиблих. Спочатку били ударними дронами, ближче до ранку — гіперзвуковими та балістичними ракетами. Під удар потрапила і залізниця України.

За даними Повітряних сил України, російські війська випустили для атаки на Україну 68 ракет різних типів і 430 ударних дронів.

Також цієї ночі російський дрон влучив у приміський поїзд на Харківщині. Постраждали машиніст та його помічник. Пошкоджено тепловоз, який використовували через відсутність напруги в контактній мережі.