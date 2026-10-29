"Таке відчуття, наче нас повторно звільнили": як Херсон другу добу живе без обстрілів (фото)

Херсон / © Associated Press

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Зранку, 29 жовтня, ОВА звітує: минулої доби обстрілів та влучань по об’єктах цивільної та критичної інфраструктури в Херсоні не зафіксовано.

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

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«Жертв та постраждалих серед цивільного населення немає. Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали шестеро осіб», — зазначив він.

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Українські військові теж заявляють, що обстрілів немає.

Руїни у місті / © Associated Press

Містяни зазначають, що Херсон буквально ожив після огошеного перемир’я через гуманітарну місію в Олешках.

«Знаєте, таке відчуття, наче нас повторно звільнили. З’явилася надія, але ніхто не знає, що буде потім», — поділилася з нами містянка пані Галина.

У місті курсує транспорт / © Associated Press

Попри те, що з неба немає загрози, небезпека не зникла — всюди розкидані міни, попереджають у ДСНС.

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«Російські міни нікуди не зникли й досі несуть смертельну небезпеку», — заявляють в ОВА і просять людей дивитися під ноги, не наближатися і не торкатися до підозрілих предметів.

На вулицях міста побільшало людей / © Associated Press

У Херсоні — тиша / © Associated Press

Що передувало

У ніч проти вівторка в Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонщини почало діяти перемир’я. Ініціаторкою припинення вогню в Олешках стала Меланія Трамп.

З довоєнних 24 тисяч жителів в Олешках, за актуальними даними, залишилося близько двох тисяч людей. Вони потерпають від гострої нестачі їжі та найнеобхідніших речей. Російська окупаційна влада тривалий час відмовлялася дозволити евакуацію мирних жителів, які страждають від голоду й опинилися в пастці у прифронтовому місті.

Виїхати з міста також украй складно. Дороги заміновані, а транспорт на них може стати мішенню для дронів. Через постійну загрозу евакуація тривалий час була практично неможливою.

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Місто Олешки перебуває в окупації від першого дня повномасштабного вторгнення. Після звільнення Херсона в листопаді 2022 року Олешки перетворилися на одну з гарячих точок на лінії фронту.

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