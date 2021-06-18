"Таке враження, що пів Харкова їсть тільки суші": у міськраді прокоментували стан хворих, які отруїлися в ресторані

Серед постраждалих цілі родини.

У лікарнях Харкова з отруєнням після вживання суші у двох ресторанах одного власника отруїлося щонайменше півсотні клієнтів. Усі вони проходять курс лікування у медзакладах міста.

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Про кількість захворілих та їхній стан розповіла журналістам заступниця Харківського міського голови з питань охорони Світлана Горбунова-Рубан.

"31-ша лікарня прийняла 41 людину, 2 людини вже виписалися і 39 ще перебувають у відділенні. Дитяча лікарня прийняла 14 дітей - всі вони ще перебувають у медзакладі під крапельницями, їм роблять детоксикацію. У мене таке враження, що пів Харкова їсть тільки суші", - сказала чиновниця.

За її словами, стан усіх хворих середньої важкості, реанімаційних пацієнтів немає. До лікарні відвідувачі ресторанів потрапили цілими родинами. Найменшому пацієнтові 4 роки.

Нагадаємо, що Харкові зросла кількість відвідувачів, які отруїлися після відвідування ресторанів японської кухні.

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