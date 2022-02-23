"Такі плани були! Тепер треба кидати і їхати": люди покидають Щастя через обстріли окупантів (відео)

"Такі плани були! Тепер треба кидати і їхати": люди покидають Щастя через обстріли окупантів (відео)

Хто може, їде з міста, інші ховаються у підвалах.

Місцеві мешканці покидають місто Щастя Луганської області через обстріли окупантів. Хто може, їде з міста, інші ховаються у підвалах.

Місто щастя третю добу перебуває під обстрілами незаконних збройних формувань (НЗФ - ред.). Після влучень у Луганську теплоелектростанцію тут добу не було світла. Відновили його у вівторок, 22 лютого, але лише на дві години. Після чергових атак спалахнули трансформатори, і в місті знову зникла електрика. Наразі жителі — без води та опалення.

Про це повідомляє "Дім".

Незаконні збройні формування б'ють по Щастю з мінометів та реактивних установок "Град". Обстрілюють околиці міста. Унаслідок чергового обстрілу Луганської ТЕС спалахнули три трансформатори. У кожному по 40 тонн мастила. Над Щастям здійнялися клуби чорного диму.

Для того, щоб загасити вогонь, до Щастя направили 12 одиниць техніки. Але в'їхати в місто вона не змогла через обстріли, що не припинялися.

Не можна відновити ні енергопостачання, ні водопостачання. І, не дай боже, якщо обстріли будуть все ж таки інтенсивнішими і підуть у місто Щастя, то буде прийнято рішення про проведення евакуаційних заходів. Поки не планується. Але питання їх здійснення вже опрацьовано. Відповідно до плану визначено відповідні місця, напрацьовано відповідні розпорядження та у разі ускладнення обстановки оперативно здійснюватиметься часткова евакуація при узваленні цього рішення. директор департаменту з питань цивільного захисту та територіальної оборони Луганської обласної державної адміністрації Олександр Чалий

Осколками в Щасті пошкоджено дитячий садок "Зірочка", розташований неподалік контрольного пункту в'їзду-виїзду. У садку розбиті вікна. Як розповіла завідувачка Олена Боркун, дітей у садочку немає з 21 лютого, як почалися обстріли.

У житлових будинках Щастя розбиті дахи, вибиті вікна, шибки лежать на асфальті, а у дворах — вирви.

Боже мій, перелякалися, шибки повилітали скрізь, немає ні світла, ні води, люди заїкаються. Ось так і живемо. Ось у підвал пішли в темряві, у кого свічка, у кого що, ось так і живемо. З ліхтариками... місцева мешканка Алла

Минулого разу сиділи у підвалі. Тільки вікно поставили, тільки холодильник купили новий, такі плани були! Тепер треба кидати і їхати... місцева мешканка Тетяна

Люди збирають речі та ті, хто може, покидають місто. Інші ховаються у підвалах. Ольга та Андрій обладнали дві лежанки та перенесли сюди теплі речі. Уже третю добу перебувають тут разом із сином.

"Ті, хто тут залишилися, вони вже нікуди не збираються. Наші близькі всі тут. Вирішили, що будемо всі тут, нікуди не поїдемо. Тільки вийшли з підвалу о шостій годині, погрілися, чайку попили і знову повернулися, бо почали шарахати", — розповідають Ольга з Андрієм.

Через відсутність опалення у Щасті розгорнули пункти обігріву: у спортзалі місцевого ліцею та у міському будинку культури. З середи, 23 лютого, рятувальники почнуть підвозити до населеного пункту цистерни з технічною водою. Учора ввечері, 22 лютого, вдалося повернути електрику до житлових будинків.

Обострение в Луганской области. Ситуация в Счастье Второй день под обстрелами город Счастье в Луганской области. После попаданий в Луганскую ТЭС здесь сутки не было света. Его удалось восстановить на некоторые время, но после очередных атак загорелись трансформаторы и в городе снова исчезло электричество. Подробности – в сюжете Анастасия Волкова для телеканала #ДОМ Опубліковано Телеканал Дом Вівторок, 22 лютого 2022 р.

Нагадаємо, член Трьохсторонньої контактної групи Сергій Гармаш вважає, що зараз можна прогнозувати серйозне загострення на Донбасі. За допомогою цього Росія спробує схилити Україну до прямих перемовин із представниками "ЛНР" та "ДНР".

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