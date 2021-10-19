Таких цифр ми не бачили за два роки пандемії: за добу жертвами коронавірусу стало 538 українців

Загалом жертвами недуги вже стали понад 61 тисяча осіб.
За останню добу від коронавірусу померло 538 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні за увесь час пандемії.
Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.
Також станом на ранок 19 жовтня в Україні зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу, 2 852 особи було госпіталізовано, а 7 776 пацієнтів одужало.
Нагадаємо, що попередній рекорд смертей від коронавірусу в Україні був зафіксований у квітні 2021 року - це був 481 летальний випадок за добу. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.