Таких цифр ми не бачили за два роки пандемії: за добу жертвами коронавірусу стало 538 українців

Таких цифр ми не бачили за два роки пандемії: за добу жертвами коронавірусу стало 538 українців

Загалом жертвами недуги вже стали понад 61 тисяча осіб.

За останню добу від коронавірусу померло 538 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні за увесь час пандемії.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

Також станом на ранок 19 жовтня в Україні зафіксовано 15 579 нових випадків коронавірусу, 2 852 особи було госпіталізовано, а 7 776 пацієнтів одужало.

Нагадаємо, що попередній рекорд смертей від коронавірусу в Україні був зафіксований у квітні 2021 року - це був 481 летальний випадок за добу. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

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