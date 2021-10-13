Таких цифр не було від квітня: в Україні від коронавірусу за добу померло понад 470 людей

Таких цифр не було від квітня: в Україні від коронавірусу за добу померло понад 470 людей

Загалом жертвами недуги вже стали понад 59,5 тисячі українців.

За останню добу від коронавірусу померла 471 людина. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні від квітня.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

Також станом на ранок 13 жовтня в Україні зафіксовано 16 309 нових випадків коронавірусу, 4 901 особу було госпіталізовано, а 6 462 пацієнти одужали.

Нагадаємо, що рекорд смертей від коронавірусу в Україні був зафіксований у квітні 2021 року - це був 481 летальний випадок за добу. Варто зазначити, що у 2020 році кількість смертей жодного разу не перевищувала 300 осіб.

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