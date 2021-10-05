Таких цифр не було від весни: в Україні за добу померло понад 300 людей

Таких цифр не було від весни: в Україні за добу померло понад 300 людей

Загалом станом на 5 жовтня жертвами недуги вже стали понад 57 тисяч українців.

За останню добу від коронавірусу померло 317 людей. Це найвищий показник смертності від COVID-19 в Україні від весни.

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Про це повідомили в пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

За даними РБНО, найбільше летальних випадків було зафіксовано у Донецькій області - 42, Хмельницькій - 27, Чернівецькій - 23 та Дніпропетровській і Харківській областях - по 18.

Так само маємо зростання кількості нових інфікувань - майже 10 тисяч за минулу добу. Загалом по Україні до лікарень потрапили майже дві тисячі нових пацієнтів.

Нагадаємо, раніше керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко повідомив, що за останні два тижні рівень смертності від COVID-19 в Україні збільшився більш ніж удвічі. Однак, за його словами, у KSE не очікують, що вони зростатимуть у такому ж різкому співвідношенні. Зокрема, експерти прогнозують, що зростання смертності має сповільнитися, але, незважаючи на це, вона все ж продовжить зростати.

Коронавірус в Україні: минулої доби від ускладнень хвороби померло 317 людей

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